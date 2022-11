PM मोदी ने किया पंथ राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा, समझे क्या हैं इसके सियासी मायनें, किन राज्यों पर पड़ेगा असर

हिमाचल प्रदेश में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब में बेहद प्रभावशाली पंथ राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया और आध्यात्मिक गुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की. अमृतसर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित डेरे में प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा था. 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा महत्वपूर्ण है. पंजाब के अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मुक्तसर, कपूरथला, कोटकपुरा और फाजिल्का जिलों में अपने जन आधार के साथ, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पड़ोसी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी सबसे अधिक अनुयायी हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Dera Radha Soami, Beas head Baba Gurinder Singh Dhillon in Amritsar, he also visited the Dera. (Source: DD News) pic.twitter.com/IDKqT22YSU — ANI (@ANI) November 5, 2022