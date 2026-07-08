डिफेंस, ट्रेड डील और...PM मोदी का तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरा, किन-किन मुद्दों पर रहेगा फोकस- जानें पूरी डिटेल्स- Explained

इंडोनेशिया दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया कूच कर रहे है. यहां भी वह रणनीतिक और सामरिक मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया को साझीदार बनाना चाहता हैं. इंडोनेशिया की तरह यहां भी भारत डिफेंस सेक्टर के साथ-साथ बिजनेस, शिक्षा और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में बड़ी डील करने को बेकरार है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता से ऑस्ट्रेलिया रवाना होते हुए (तस्वीर @IANS/PMO)

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के लिए अहम देश है ऑस्ट्रेलिया

रक्षा, व्यापार, शिक्षा, रिसर्च के क्षेत्र में दोनों बन सकते हैं अहम साझेदार

पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कई बड़ी डील्स के फाइनल होने की आस

डिफेंस सेक्टर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति-सुरक्षा पर दोनों देशों का फोकस

तीन देशों की यात्राओं पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यात्रा के दूसरे पड़ाव ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के मकसद से यह दौरा अहम माना जा रहा है. रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भारत पूर्व के देशों खासतौर से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने रिश्ते गहरे करना चाहता है. तीनों देशों (इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के ये दौरे उसकी इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) का हिस्सा हैं.

इंडोनेशिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी वही फोकस

इंडोनेशिया दौरे की तरह भारत का फोकस यहां भी दोनों देशों में व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, स्वच्छ ईंधन, डिफेंस, शिक्षा, तकनीक और भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर डील होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत की किस विदेश नीति का हिस्सा है? प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (Act East Policy – AEP) का हिस्सा है, जिसके तहत भारत हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते गहरे करना चाहता है. ऑस्ट्रेलिया से होने वाली डील से भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) उद्योग को क्या फायदा होगा? ऑस्ट्रेलिया से लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुनिश्चित होगी. इससे भारत में ईवी (EV) वाहनों के लिए बनने वाली बैटरीज की मैन्यूफैक्चरिंग को मदद मिलेगी और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में तेजी आएगी. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को लेकर दोनों देशों का मुख्य फोकस क्या है? दोनों देशों का मुख्य फोकस इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुफ्त व सुरक्षित व्यापार (Free & Secure Trade) को बनाए रखना है, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास और रक्षा साझेदारी पर काम करेंगी. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भारत अपनी स्थिति क्यों मजबूत करना चाहता है? इस क्षेत्र पर चीन की नजर गढ़ी है. दक्षिण चीन सागर इस क्षेत्र से ही मिलता है और चीन अपनी जरूरत के सामान की ढुलाई इसी मार्ग से करता है. वह भारत का प्रतिद्वंद्वी देश भी है. ऐसे में सामरिक दृष्टि से भारत का यहां प्रभुत्व रहना उसके हितों के अनुकूल है. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों को क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा क्षेत्र में सहयोग से छात्रों का आदान-प्रदान, विश्वविद्यालयों के बीच पार्टनरशिप, और रिसर्च, इनोवेशन व कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा. इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और मजबूत होंगे.

रणनीतिक मोर्चों पर दोनों देशों में का खास फोकस

रणनीतिक मोर्चों के बाद प्रधानमंत्री यहां भी प्रवासी भारतीयों और ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे. इससे पहले पीएम मोदी जब इंडोनेशिया में थे, तो भी उन्होंने इसी नीति के लिहाज से यहां दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने के मद्देनजर कई विशेष डील को अंजाम दिया था. इस कड़ी में डिफेंस सेक्टर के तहत ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों और समुद्री परियोजनाओं समेत व्यापार, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ्री ट्रेड पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से जो खास डील होने की उम्मीद की जा रही है. उनमें दोनों देशों के साझा फोकस पर हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मिलकर काम करना है. भारत का प्रयास है इस क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ सुरक्षित, खुला और मुफ्त व्यापार हो. इस दिशा में दोनों एक-दूसरे के राजनीतिक और आर्थिक साझेदार बनना चाहते हैं. इस कड़ी में दोनों देश अपना व्यापार और निवेश बढ़ाकर आर्थिक रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं. दोनों देशों के नेता इन क्षेत्रों में डील करने को बेकरार हैं. दोनों देश पहले से ही सैन्य और महासागरीय सुरक्षा के तहत इस क्षेत्र को सुरक्षित और शांत बनाए रखने के लि काम कर रहे हैं.

रेयर मिनरल्स और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया बनेगा पार्टनर

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए स्वच्छ ईंधन और लिथियम जैसे मिनरल्स के क्षेत्र में अहम साझीदार बन सकता है. भारत तेजी से EV वाहनों के इस्तेमाल में अपना दायरा बढ़ा रहा है. इसमें लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल होता है. स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का दायरा भी विस्तृत है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सहयोगी बन सकता है. दोनों देश पहले से भी इन क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं.

शिक्षा और टेक्नोलॉजी में भी मिलेंगे हाथ

इसके अलावा दोनों देश यहां तकनीक, शिक्षा, खोज और प्रतिभा विकास के क्षेत्र में भी एक-दूसरे के सहयोगी बनने को तैयार हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी की डील साइन हो जाती हैं तो दोनों देश तरक्की की दिशा मिलकर कई सराहनीय कदम उठाएंगे. भारत को लीथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुनिश्चित होगी, जो भारत के उद्योगों के लिए अहम होगा. इससे भारत में EV वाहनों के लिए बनने वाली बैटरीज की मैन्यूफैक्चरिंग में मदद मिलेगी, जिससे स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में भारत की स्पीड और तेज हो सकती है. इस डील से इस क्षेत्र में माइनिंग, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन को लाभ होगा.

डील से गहरी होगी दोस्ती और व्यापार

विभिन्न क्षेत्रों की इन डील के फाइनल होने के बाद रक्षा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, खनिज, ऊर्जा और उद्योगों के क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे. दोनों देश समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र की शांति और सुरक्षा में सहयोगी बनकर काम करेंगे. इससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास और रक्षा साझेदारियों से क्षेत्र में तालमेल बेहतर बना सकती हैं.

दोनों देशों के लोगों में भी बढ़ेगा तालमेल

इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में तालमेल बनाने से दोनों देशों में छात्रों के आदान-प्रदान और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ सकता है. इससे रिसर्च, इनोवेशन और कौशल विकास को बढ़ावा मिल सकता है. शिक्षा के मज़बूत संबंधों से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध बेहतर हो सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही एक मिलियन भारतीय लोग रहते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बात बनने पर भारत में रहने वाले भारतीयों की संख्या में इजाफा हो सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के छात्र में यहां पढ़ने के लिए ज्यादा संख्या में आ सकते हैं.

टूरिज्म सेक्टर में भी बनेगी बात

ऐसे ही फायदे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी संभव हैं. इसके अलावा दोनों देश टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी काम करेंगे. टूरिज्म के क्षेत्र में दोनों ही देशों में आपार संभावनाएं हैं. इससे दोनों की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है. टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया पहले ही से इस क्षेत्र में भारतीय सैलानियों को टारगेट करता है.