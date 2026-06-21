दिल्ली एयरपोर्ट पर PM मोदी ने क्यों किया 45 मिनट तक इंतजार? क्या है NEET एग्जाम से इसका कनेक्शन

NEET-UG 2026 री-एग्जाम के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) का एक फैसला चर्चा का विषय बन गया. आमतौर पर प्रधानमंत्री के दौरे और उनके काफिले की आवाजाही के दौरान विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था लागू की जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने छात्रों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अलग कदम उठाया.
रविवार (21 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे. उस समय देशभर में NEET-UG री-एग्जाम शुरू होने में कुछ ही समय बाकी था. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी और हजारों छात्र-छात्राएं अपने-अपने परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे. ऐसे में प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से तुरंत रवाना होने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया.
सूत्रों के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री का काफिला उस समय एयरपोर्ट से निकलता तो सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन लागू करना पड़ता. इससे परीक्षा देने जा रहे छात्रों की आवाजाही प्रभावित हो सकती थी. इसी संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लगभग 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार किया.
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बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने के बाद ही प्रधानमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हुए. इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. सोशल मीडिया पर भी इस कदम को लेकर चर्चा देखने को मिली.
इस बार NEET-UG री-एग्जाम पहले से कहीं अधिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले हुई परीक्षा को कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद के कारण रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया. देशभर में आयोजित इस परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.
परीक्षा केंद्रों और परीक्षा कक्षों की निगरानी CCTV कैमरों और AI आधारित सर्विलांस सिस्टम से की जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नकल रोकने के लिए हजारों सिग्नल जैमर लगाए गए हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यवेक्षक, बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और तकनीकी अधिकारी भी तैनात किए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा संचालन के लिए बहुस्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया है.
NEET-UG देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है. इसी परीक्षा के माध्यम से मेडिकल और डेंटल सहित विभिन्न स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर सरकार और एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं.
प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर रुकने का फैसला भी इसी संवेदनशीलता का हिस्सा माना जा रहा है. छात्रों की परीक्षा यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए लिया गया यह कदम प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि परीक्षा जैसे अहम अवसरों पर अभ्यर्थियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.
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