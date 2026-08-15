15 अगस्त 2026: पीएम मोदी ने सिर पर सजाई खूबसूरत 'बंधेज' पगड़ी, इसे पहन दिया खास मैसेज

PM Modi Bandhej Pagdi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार देश को संबोधन दे रहे हैं. इस मौके पर पीएम के पहनावे पर भी देश की खास नजर रही. वह इस मौके पर पारंपरिक शैली का लाल पगड़ी पहने नजर आए. यह पगड़ी गुजराती संस्कृति की ‘बंधेज’ पगड़ी है. इसके अलावा उन्होंने इस अवसर के लिए मोदी ने सफेद कुर्ते और चॉकलेट भूरे रंग के वास्कट के साथ राजस्थानी और गुजराती संस्कृति में प्रचलित इस पारंपरिक पगड़ी को पहना हुआ था.
प्रधानमंत्री ने इस वास्कट पर केसरिया, हरे और सफेद रंग के तीन पॉकेट स्क्वायर भी लगाए हुए थे. पीएम मोदी ने इस पगड़ी को पहनकर मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया, जिसके लिए वह लंबे समय से प्रेरित कर रहे हैं.
बंधेज पगड़ी हाथ से बनाई जाने वाली पगड़ी है, जो ‘टाई एंड डाई’ हस्तकला से तैयार की जाती है. इस पगड़ी के लिए कपड़े को धागों से बांधकर और रंगकर तैयार किया जाता है. यह पगड़ी सम्मान, गौरव और उत्सव का प्रतीक मानी जाती है. खासतौर से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में इस पगड़ी का अलग ही महत्व है. यह सिर्फ को सजाने का एक साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा मानी जाती है. पीएम मोदी की तरफ से पहनी गई यह पगड़ी भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता और वोकल फॉर लोकल संदेश दे रही है.
पीएम मोदी की ‘बंधेज’ पगड़ी गहरे लाल रंग की है, जिस पर सफेद रंग के छोटे-छोटे बिंदुओं की प्रिंट मौजूद है. यह बंधेज कला की मुख्य पहचान मानी जाती है. राजस्थान और गुजरात में इस ‘बंधेज’ को बहुत शुभ माना जाता है. इसे खास उत्सवों के मौके पर सम्मान के प्रतीक के रूप में पहना जाता है.
पीएम मोदी की पगड़ी में इसमें गहरे लाल रंग के आधार पर सफेद बिंदू बने हैं. लाल रंग को शुभ, शक्ति, उत्साह और उत्सव का प्रतीक माना जाता है. पीएम मोदी ने बंधेज पगड़ी के जरिए स्थानीय बुनकरों और कारीगरों की कला को प्रमोट किया है.
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