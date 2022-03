Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में आए चुनाव परिणामों का असर आज से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण (Budget Session Second Part) के दौरान लोकसभा में भी देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) जैसे ही कक्ष में दाखिल हुए, बीजेपी सांसद अपनी जगहों पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए मोदी-मोदी (Modi-Modi) के नारे लगाने लगे. इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर अपने सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया. करीब 30 सेकेंड तक हुई नारेबाजी के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (OM Birla) भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए.Also Read - Parliament Budget Session LIVE Update: 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित, निर्मला सीतारमण ने पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट

Prime Minister Narendra Modi welcomed by the BJP MPs in Lok Sabha, amid chants of "Modi, Modi", following the party's victory in assembly elections in Goa, Manipur, Uttarakhand, and Uttar Pradesh. pic.twitter.com/IZuF36mDNB

