नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान में कैद पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द्वारा सुनाए गए फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्‍वागत किया है. मोदी ने कहा, हम आईसीजे में हुए फैसले का स्‍वागत करते हैं. सत्‍य और न्‍याय की जीत हुई है. आईसीजे को बधाई एक फैसले के लिए जो तथ्‍यों की गहराई पर आधारित है. पीएम ने कहा, मुझे भरोसा है जाधव को न्‍याय मिलेगा. हमारी सरकार हमेशा प्रत्‍येक भारतीय की सुरक्षा और कल्‍याण के लिए काम करती है.

कुलभूषण जाधव के लिए आखिर काम आईं देश के लोगों और परिवार की दुआएं

द हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को कुलभूषण मामले फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा हैफैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

ICJ में भारत की बड़ी जीत, कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक

PM Modi on #KulbhushanJadhav verdict: We welcome today’s verdict in the ICJ. Truth & justice have prevailed. Congratulations to ICJ for a verdict based on extensive study of facts. I’m sure Jadhav will get justice. Our Govt will always work for safety & welfare of every Indian pic.twitter.com/x2gMWbtL5W

— ANI (@ANI) July 17, 2019