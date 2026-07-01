'भारत में आपका स्वागत है...', PM मोदी ने जापान कीं प्रधानमंत्री का किया गर्मजोशी से स्वागत, कई बड़े समझौतों पर नजर

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया. दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

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जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचीं.

प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची 16वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे.

व्यापार, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर सहयोग प्रमुख एजेंडा रहेगा.

दोनों देशों के बीच कई नए समझौतों और निवेश प्रस्तावों की घोषणा संभव है.

भारत और जापान के रिश्तों को नई मजबूती देने के मकसद से जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची तीन दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे. ये ताकाइची की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, इसलिए इसे दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत-जापान की 16वीं वार्षिक शिखर बैठक है, जिसकी संयुक्त अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सानाए ताकाइची करेंगे. इस बैठक में दोनों देश अब तक हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की साझेदारी का नया रोडमैप तैयार करेंगे. बैठक के बाद साझा बयान जारी होने की भी संभावना है.

अहम रहेंगे ये मुद्दे

दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश प्रमुख एजेंडा रहेगा. भारत और जापान सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे. माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं.

ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ओडिशा में प्रस्तावित ग्रीन अमोनिया परियोजना, बायोगैस सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े नए निवेश प्रस्तावों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा होने की संभावना है. इसके अलावा सप्लाई चेन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाने पर भी फोकस रहेगा, ताकि वैश्विक चुनौतियों के बीच दोनों देशों की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम बन सके.

रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी बैठक का अहम विषय रहेगा. भारत और जापान लंबे समय से मुक्त और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के पक्षधर रहे हैं. ऐसे में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा होगी.

भारत में जापानी कंपनियों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में करीब 1,400 जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी है. हाल के वर्षों में जापानी निवेशकों ने भारतीय बैंकिंग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी बड़े निवेश किए हैं. इस दौरे के दौरान आयोजित भारत-जापान बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि नए निवेश और व्यापारिक अवसरों पर विचार करेंगे.