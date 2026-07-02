PM मोदी ने जापानी पीएम साने ताकाइची को बताया 'छोटी बहन'? भारत-जापान रिश्तों को लेकर होने वाले हैं बड़े फैसले!

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचीं, जहां राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया. पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी 'छोटी बहन' बताते हुए दोनों देशों के गहरे रिश्तों पर जोर दिया.

Written by: Farha Fatima
Published: July 2, 2026, 2:25 PM IST
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और पीएम मोदी (image IANS)
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और पीएम मोदी (image IANS)
  • जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया.
  • पीएम मोदी ने उन्हें अपनी ‘छोटी बहन’ बताते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया.
  • दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की.
  • भारत-जापान संयुक्त आर्थिक फोरम में 150 से अधिक जापानी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं.

भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए पीएम मोदी और साने ताकाइची की अहम बैठक हुई.इस दौरान आर्थिक सुरक्षा, निवेश और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का गुरुवार, 2 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति भवन के परिसर में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी पीएम साने ताकाइची का गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी ने साने ताकाइची अपने छोटी बहन बताते हुए कहा, “प्रधानमंत्री तकाइची, मेरी छोटी बहन, दोनों देशों के प्रतिनिधियों और मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं. दोनों नेता 16वीं भारत-जापान वार्षिक समिट-स्तरीय बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के आपसी सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करेंगे और उसे मजबूत करेंगे. इसके साथ ही, दोनों आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. भारत के विदेश मंत्रालय ने जापानी पीएम का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का बहुत गर्मजोशी से स्वागत है, जो आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आई हुईं हैं. पीएम ताकाइची का स्वागत एमओएस डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया. यह दौरा भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने में एक जरूरी कदम है.”

बातचीत को आगे बढ़ाने का बड़ा मौका

इससे पहले दिन में, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने कहा कि ताकाइची का दौरा दोनों पक्षों के लिए लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका होगा. ओनो केइची ने यह बात विदेश मंत्रालय की तरफ से होस्ट किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र के दौरान कही.
जापानी राजदूत ने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के जापान सत्र में बोलकर खुशी हुई. पीएम ताकाइची का दौरा लोगों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने का एक शानदार मौका होगा, जो हमारे गहरे और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की नींव है.”

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भारत और जापान के बीच सहयोग

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मानव संसाधन गतिशीलता फोरम के दौरान भारत और जापान के बीच सहयोग के उभरते रास्तों पर रोशनी डाली गई. विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, “स्किल बेस्ड मोबिलिटी में भारत-जापान सहयोग को बढ़ावा देना. मानव संसाधन गतिशीलता फोरम में मोबिलिटी में भारत और जापान के सहयोग के लिए उभरते रास्तों पर जोर दिया गया.”

क्या बोलीं जापानी पीएम

भारत के लिए रवाना होने से पहले, साने ताकाइची ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में भारत के साथ जापान के सहयोग की अहमियत पर जोर दिया. पीएम ताकाइची ने बुधवार को टोक्यो में मीडिया से कहा, “इस दौरे के जरिए, मुझे उम्मीद है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीन खास क्षेत्रों में ठोस सहयोग को आगे बढ़ा पाऊंगीः मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए जापान-भारत रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना; आर्थिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना और निवेश और इनोवेशन में हमारे दोनों देशों के बिजनेस के बीच सहयोग को मजबूत करना.” उन्होंने कहा, “इस दौरे के मौके पर, जापान-भारत संयुक्त आर्थिक फोरम होगा जिसमें 150 से ज्यादा जापानी कंपनियों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करते हुए, मुझे उम्मीद है कि जापान-भारत सहयोग का दायरा बढ़ेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी.” पीएम ताकाइची ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और जापान की है. उन्होंने कहा कि वह फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) को साकार करने की कोशिशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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