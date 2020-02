अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत के दो दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम के लिए रवाना हुए. ट्रंप और मोदी अहमदाबाद में रोडशो के दौरान अलग-अलग वाहन में सवार हैं.

PM Modi welcomes President Trump to India with a hug

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान से बाहर आने के बाद उनसे गले मिले मोदी, मेलानिया का भी किया अभिवादन. इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे.

#WATCH Ahmedabad: US President Donald Trump’s cavalcade enroute Sabarmati Ashram from the airport. #TrumpInIndia pic.twitter.com/aK1FEOReHI

— ANI (@ANI) February 24, 2020