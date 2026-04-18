  • Hindi
  • India Hindi
  • Pm Modi Will Address Nation Tonight 8 Pm 18 April 2026 Israel Iran War Women Reservation Bill

आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी

PM Modi News: महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 अप्रैल 2026) रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

Published date india.com Published: April 18, 2026 2:40 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी
फाइल फोटो

PM Modi Address to Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 अप्रैल 2026) रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह संबोधन विपक्षी दलों द्वारा कल संसद में महिला आरक्षण विधेयक को बाधित किए जाने के बाद हो रहा है. इसकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन संबोधन के विषय के बारे में अभी तक कोई और जानकारी साझा नहीं की गई है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.