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आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM मोदी

PM Modi News: महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 अप्रैल 2026) रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

फाइल फोटो

PM Modi Address to Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (18 अप्रैल 2026) रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह संबोधन विपक्षी दलों द्वारा कल संसद में महिला आरक्षण विधेयक को बाधित किए जाने के बाद हो रहा है. इसकी घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन संबोधन के विषय के बारे में अभी तक कोई और जानकारी साझा नहीं की गई है.