PM मोदी 28 मई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे संसद का नवनिर्मित भवन, राजदंड रखा जाएगा: विपक्षी दलों के विरोध के बीच बोले अमित शाह

New Parliament building inauguration: कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों के संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के बयान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों के एकजुट होकर संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की आज बुधवार को संयुक्त घोषणा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे. गृह मंत्री शाह ने कहा कि संसद में राजदंड ( सेंगोल) रखने की अनोखी परंपरा भी निभाई जाएगी.

शाह ने कहा इस नई संचरना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है. इस अवसर पर पीएम सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद भवन के उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी. इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा है. इसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है. 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी. इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है.

#WATCH | We should not politicize this (inauguration of the new Parliament building) issue, let people think and react however they want to: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/QX2xuQ2U7Y — ANI (@ANI) May 24, 2023



शाह ने कहा, सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी. यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था. इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई. फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए. इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया.