नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कल बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने जानकारी दी कि ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे.

पीएमओ ने एक बयान में कहा कि नए मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं.

Tamil Nadu | The new medical colleges are being established at an estimated cost of about Rs 4000 crore, out of which around Rs 2145 crore has been provided by the Union government and rest by the Tamil Nadu government: Prime Minister’s Office

