प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से बनी वर्तमान स्थितियों और वैक्‍सीनेशन को लेकर आज गुरुवार को 10 राज्यों-छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के ज़िलाधिकारियों और फील्ड अधिकारियों के साथ ऑनलाइल मीटिंग में बातचीत करेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (West Bengal CM) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में आज हिस्सा लेंगी.

पीएम मोदी की इस बैठक में राज्‍यों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव समेत विभिन्‍न 10 राज्‍यों के ज़िलाधिकाररी और फील्ड अधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में राज्‍यों के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी डीएम/ कलेक्‍टर/ डिप्‍टी कमिश्‍नर शामिल होंगे.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगी. बैठक में मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ पश्चिम बंगाले 9 जिलों के ज़िलाधिकारी भी वर्चुअली हिस्सा लेंगे.

West Bengal CM Mamata Banerjee will participate in a meeting called by PM Modi today. Chief Secretary, Health Secretary along with DM’s of nine districts will also be participating in the meeting virtually.

