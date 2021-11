नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) कल गुरुवार ( 25 नवंबर) को 1:00 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) की आधारशिला रखेंगे. नोएडा के जेवर में (Jewar, Gautam Buddha Nagar) विमानतल के तैयार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो जाएगा, जहां पांच अंतरराष्ट्रीय विमानतल होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में मंगलवार को बताया गया कि यह देश का पहला निवल शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) विमानतल होगा.Also Read - BCCI की इंडियन क्रिकेटरों के लिए केवल 'हलाल' मीट की सिफारिश, बढ़ी Controversy

बयान में बताया गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में 25 नवंबर को दोपहर एक बजे नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानतल की आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतरराष्ट्रीय विमानतल वाला एकमात्र राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हो (Uttar Pradesh is poised to become the only state in India to have five international airports) जाएगा. पीएमओ ने कहा कि इस विमानतल का विकास विमानन क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करने और संपर्क को मजबूत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है.

पीएमओ के बयान में कहा गया, "उनके इस दृष्टिकोण के तहत उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां पिछले दिनों नए कुशीनगर विमानतल का उद्घाटन किया गया और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय विमानतल सहित अन्य विमानतल बनाए जा रहे हैं."

34,000 करोड़ से विकसिसत यह एयरपोर्ट एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देगा: सीएम योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा. यह यूपी का 5 वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा. 34,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से विकसित होने के कारण यह एयरपोर्ट 1 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा.

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, आईजीआई पर यात्रियों का दबाव कम होगा

नोएडा में बन रहा विमानतल, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दूसरा अंतरराष्ट्रीय विमानतल होगा और इससे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर यात्रियों का दबाव कम होगा. रणनीतिक नजरिये से नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानतल का अलग महत्व होगा और इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी.

ये आधुनिक सुविधाएं होंगी

विमानतल में ग्राउंड ट्रांस्पोर्टेशन सेंटर विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होगा, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के स्टेशन होंगे, टैक्सी, बस सेवा और निजी वाहन पार्किंग सुविधा मौजूद होगी.

विमानतल सड़क, रेल और मेट्रो, दोनों पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा

पीएमओ ने कहा, ”इस तरह यह विमानतल सड़क, रेल और मेट्रो से सीधे जुड़ने में सक्षम हो जाएगा. नोएडा और दिल्ली को निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा. आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग, जैसे यमुना एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे तथा अन्य भी विमानतल से जोड़े जाएगे.

दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना

इस विमानतल को प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके बाद दिल्ली और विमानतल के बीच का सफर मात्र 21 मिनट का हो जाएगा.

एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग सेवा भी होगी

नोएडा विमानतल में उत्कृष्ट एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग) सेवा भी होगी. हवाई अड्डे का डिजाइन बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि परिचालन खर्च कम हो तथा यात्रियों का आवागमन निर्बाध और तेजी से हो सके.विमानतल में टर्मिनल के नजदीक ही हवाई जहाजों को खड़ा करने की सुविधा होगी ताकि उसी स्थान से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन में हवाईसेवाओं को आसानी हो. पीएमओ ने कहा, ‘‘इसके कारण विमानतल पर विमान जल्दी से काम पर लग जाएंगे और यात्रियों का आवागमन भी निर्बाध और तेजी से संभव होगा.

भारत का पहला ऐसा विमानतल होगा, जहां उत्सर्जन निवल शून्य होगा

यह भारत का पहला ऐसा विमानतल होगा, जहां उत्सर्जन निवल शून्य होगा. हवाई अड्डे ने एक ऐसा समर्पित भूखंड चिह्नित किया है, जहां परियोजना स्थल से हटाये जाने वाले वृक्षों को लगाया जाएगा और जंगल जैसे पार्क का रूप दिया जायेगा. नोएडा विमानतल वहां के सभी मूल जंतुओं की सुरक्षा करेगा और हवाई अड्डे के विकास के दौरान प्रकृति का पूरा ध्यान रखा जायेगा.

पहला चरण वर्ष 2024 तक 10,050 करोड़ रुपए से पूरा होगा

इस विमानतल को अंतरराष्ट्रीय बोली-कर्ता ‘ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी’ क्रियान्वित करेगा. इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2024 तक 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना है.

1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर प्रोजेक्‍ट, हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवा देगी

1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फैली यह परियोजना प्रति वर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों को अपनी सेवा देगी. पीएमओ ने कहा कि पहले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का काम पूरा कर लिया गया है.

यह विमानतल उत्तरी भारत के लिए ”लॉजिस्टिक्स का द्वार” बनेगा

पीएमओ ने कहा कि यह विमानतल उत्तरी भारत के लिए ”लॉजिस्टिक्स का द्वार” बनेगा. अपने विस्तृत पैमाने और क्षमता के कारण, यह विमानतल उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को भी बदल देगा और दुनिया के सामने प्रदेश की क्षमता को उजागर करेगा तथा राज्य को वैश्विक लॉजिस्टिक मानचित्र में स्थापित होने में मदद करेगा.

पहली बार भारत का पहला विमानतल, जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र हो और लॉजिस्टिक खर्च ध्‍यान में

पीएमओ ने कहा, पहली बार भारत में किसी ऐसे विमानतल की परिकल्पना की गई है, जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र हो तथा जहां सारा ध्यान लॉजिस्टिक सम्बंधी खर्चों और समय में कमी लाने पर हो.

डेडिकेडेट कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा

बयान में कहा गया समर्पित कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा.

भारी निवेश आकर्षित करेगा, औद्योगिक गति बढ़ेगी, स्थानीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की सुविधा

इस बयान के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादों के निर्बाध आवागमन की सुविधा के जरिये, यह विमानतल क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभायेगा. इससे नये उद्यमों को कई अवसर मिलेंगे तथा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे.