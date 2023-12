PM मोदी इस राज्य को बनाएंगे वेडिंग डेस्टिनेशन, कहा-'वेड इन इंडिया'

उत्तराखंड में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023’ 8 दिसंबर को शुरू हुआ. आज इस समिट का ‘समापन सत्र’ 12:30 बजे से है. इस समिट के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 44,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारना है. इस दौरान देश दुनिया के कई प्रमुख उद्यमी इसमें शामिल हुए और आज भी होंगे. इसी मौके पर पीएम ने भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी बात कही.

PM मोदी ने कहा उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि Make in India की तरह ‘वेड इन इंडिया’ मूवमेंट चलना चाहिए. उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का प्लान भी बताया.

पीएम करोड़पति, अरबपति परिवारों से अपील करते हुए कहा, अपने परिवार की कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में कराएं. पीएम ने कहा, उत्तराखंड में एक साल में 5 हजार डेस्टिनेशन भी वेडिंग हो, तो राज्य बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा.

PM ने कहा, आजकल विदेशों में शादी करने का फैशन हो गया है. आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ, ना कर पाओ, छोड़ो. हो सकता है सब लोग ना करें. कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए. अगर एक साल में 5 हजार भी शादियां यहां होने लग जाएं तो नया इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा. दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा.”

&देखें वीडियो-

#WATCH | At Uttarakhand’s Global Investors Summit 2023 in Dehradun, Prime Minister Narendra Modi says, “In our country, it is believed that god pairs everyone, then why do those pairs go abroad to start their new journey (of married life)… Just like the ‘Make in India’ movement… pic.twitter.com/0qKVb4c9N4

— ANI (@ANI) December 8, 2023