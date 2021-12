नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आगामी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर का (PM Modi Gorakhpur visit) दौरा करेंगे और वहां 9600 करोड रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) परिसर का भी उद्घाटन करेंगे. यह अभी पूरी तरह से क्रियान्वित किए जा चुका है.Also Read - Digital Infrastructure: 'भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस से जीवन में सुधार संभव'

Prime Minister Narendra Modi will visit Gorakhpur (Uttar Pradesh) and dedicate to the nation development projects worth over Rs 9600 crore on 7th December 2021: PMO

