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शी जिनपिंग को लेकर PM मोदी की चिंता का दिखा खास अंदाज, भाषण बीच में रोककर पूछा- क्या वो ठीक हैं?

BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की असहजता देखकर अचानक रुककर उनका हाल पूछा. दोनों नेताओं के बीच इस छोटी घटना ने गर्मजोशी और सुधरते भारत-चीन रिश्तों की तस्वीर पेश की.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 13, 2026, 1:14 PM IST
शी जिनपिंग को लेकर PM मोदी की चिंता का दिखा खास अंदाज, भाषण बीच में रोककर पूछा- क्या वो ठीक हैं?

BRICS Summit India-China Relations: BRICS शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ा एक छोटा लेकिन चर्चा में आने वाला पल सामने आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शुरुआती संबोधन के दौरान अचानक कुछ सेकेंड के लिए रुके और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ ध्यान दिया. उन्हें कुछ असहज नजर आने पर पीएम मोदी ने उनके साथ मौजूद ट्रांसलेटर से पूछा, ‘क्या वह ठीक हैं?’

मोदी ने कुछ ही पल बाद दोबारा यही सवाल किया. हालांकि, उस समय यह साफ नहीं हो पाया कि शी जिनपिंग को किस वजह से परेशानी या असहजता महसूस हुई थी. कुछ सेकेंड बाद चीनी राष्ट्रपति ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा.

और पढ़ें: BRICS समिट में शी जिंगपिंग का 4 पॉइंट प्लान, वेस्ट एशिया में शांति के लिए युद्ध रोकने से लेकर टू-स्टेट सॉल्यूशन पर जोर

ये पूरा घटनाक्रम दूरदर्शन की तरफ से जारी वीडियो में दिखाई दिया. प्रधानमंत्री के शुरुआती संबोधन के करीब 4.40 से 5.11 मिनट के बीच यह छोटा सा वाकया हुआ. भले ही यह घटना कुछ सेकेंड की थी, लेकिन BRICS Summit में मोदी और शी के बीच दिखी गर्मजोशी के बीच इसने खास ध्यान खींचा.

मोदी-शी के बीच दिखी गर्मजोशी

शी जिनपिंग का भारत दौरा करीब सात साल बाद हुआ है. ऐसे में BRICS समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई ऐसे पल दिखाई दिए, जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में आई नरमी का संकेत मिला. सम्मेलन स्थल भारत मंडपम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया. इस दौरान पीछे तमिलनाडु के रामनाथस्वामी मंदिर के प्रसिद्ध 1,212 स्तंभों वाले गलियारे की तस्वीर दिखाई गई. प्रधानमंत्री मोदी ने शी को इस गलियारे की खासियत और वास्तुकला के बारे में भी बताया.

इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबा हैंडशेक भी देखने को मिला. दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए और काफी देर तक एक-दूसरे से नजरें मिलाकर बातचीत करते दिखे. BRICS समिट के दौरान मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की साथ में बातचीत ने भी लोगों का ध्यान खींचा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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