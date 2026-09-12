EnglishHindi

50 मिनट तक चली PM मोदी-शी जिनपिंग की बैठक, BRICS के बीच क्या हुई बातचीत?

शी जिनपिंग से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों और आगे की संभावनाओं पर बातचीत की.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 12, 2026, 7:16 PM IST
50 मिनट तक चली PM मोदी-शी जिनपिंग की बैठक, BRICS के बीच क्या हुई बातचीत?
  • PM मोदी और शी जिनपिंग ने शनिवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की
  • BRICS समिट 2026 से हटके दोनों नेताओं ने करीब 50 मिनट तक बातचीत की
  • प्रधानमंत्री ने BRICS अध्यक्षता में चीन के सहयोग के लिए शी का आभार जताया
  • शी जिनपिंग ने भारत-चीन के बीच सहयोग बढ़ाने और साझा विकास पर जोर दिया

BRICS समिट 2026 के बीच शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की. भारत मंडपम में यह मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली. बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने शी का भारत में स्वागत किया और BRICS के दौरान चीन की ओर से मिले सहयोग के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है.

शी ने चुनौतियों के बीच साथ आने की बात की

पीएम मोदी के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया मुश्किल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है. दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों और ग्लोबल साउथ (Global South) के महत्वपूर्ण सदस्यों के तौर पर भारत और चीन की बड़ी जिम्मेदारियां हैं. शी ने कहा कि दोनों देशों को मानवता के भविष्य और अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए BRICS के बड़े ढांचे में उच्च गुणवत्ता वाले सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए.

और पढ़ें: BRICS Summit 2026 LIVE Updates: PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू

चीनी राष्ट्रपति ने समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व और समावेशी और पारस्परिक लाभ वाली आर्थिक वैश्वीकरण व्यवस्था की वकालत की. शी के मुताबिक, इससे विश्व में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

BRICS में साथ काम करने पर चीन का जोर

बैठक के बाद, चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने चीन की सरकारी समाचार एजेंसी Xinhua के हवाले से बताया कि शी ने दोनों देशों से BRICS के अंदर सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि चीन और भारत एक-दूसरे की ताकत से सीख सकते हैं और साझा विकास हासिल कर सकते हैं. चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखता है.

गलवान के बाद रिश्तों सुधारने की कोशिश

पीएम मोदी और शी जिनपिंग की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय रिश्तों को धीरे-धीरे स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए SCO समिट के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी. बता दें भारत और चीन के रिश्तों पर 2020 के गलवान संघर्ष (Galwan Clash) का गहरा असर पड़ा था. इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने और शांति बनाए रखने को लेकर लगातार बातचीत होती रही है. भारत कई बार साफ कर चुका है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की आगे की प्रगति के लिए जरूरी है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.