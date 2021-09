PM Narendra Modi`s Birthday: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शुक्रवार को यानि 17 सितंबर को 71वां जन्‍मदिन है. इस मौके पर देश के राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं और हस्तियों ने उन्‍हें जन्‍मदिन की शुभकामनाएं दी है.Also Read - Quad Summit: प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह क्वाड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे, UNGA को करेंगे संबोधित

वहीं, प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्‍होंने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है, ”भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. देशवासियों पर देवशिल्पी की कृपा सदैव बनी रहे और हमारा देश प्रगति और समृद्धि की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे. Also Read - Gujarat Cabinet News Updates: नई मंत्रिपरिषद के 24 नए मंत्र‍ियों ने ली शपथ, किसी भी पुराने चेहरे को नहीं मिली जगह

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा है, ”भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मेरी शुभेच्‍छा है कि आप स्‍वस्‍थ रहें और दीर्घायु प्राप्‍त कर ‘अहर्निशं सेवामहे’ की अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्‍ट्र सेवा का कार्य करते रहें.” Also Read - PM मोदी ने कहा- 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताक़त को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटे हैं

President Ram Nath Kovind extends wishes to PM Narendra Modi on the occasion of his birthday pic.twitter.com/EBUCuWpXqB

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दीं हैं.

“His exceptional vision, exemplary leadership and dedicated service have led to all-round growth of the nation. May he be blessed with a long, healthy and happy life ahead,” tweets Vice President Venkaiah Naidu wishing PM Narendra Modi on his birthday pic.twitter.com/h7ddUl4WRM

— ANI (@ANI) September 17, 2021