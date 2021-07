नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) की मदद से देश भर में स्थापित किए जाने वाले प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन” (पीएसए) चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया.Also Read - कैम्पटी फॉल का वीडियो हुआ वायरल तो प्रशासन हुआ सख्त, अब 50 से अधिक लोगों की एंट्री बैन

प्रधानमंत्री ने यह बात देश भर में मेडिकल की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए अपनी अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कही. Also Read - PM मोदी आज 11: 30 बजे ऑक्सीजन को लेकर हाईलेविल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, इस बैठक में मोदी को पीएसए चिकित्सीय ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना संबंधी प्रगति से अवगत कराया गया. उन्हें बताया गया कि देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है. इनमें पीएम केयर्स से आवंटित संयंत्रों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से आवंटित संयंत्र भी शामिल हैं. Also Read - पीएम मोदी ने फोन कर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली

Ensure adequate training of hospital staff on operation and maintenance of oxygen plants. Advanced technology like IoT to track performance and functioning of oxygen plants to be deployed: PM Modi at today’s meeting

