PM मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख राखी बांधने के लिए अबकी बार आएंगी दिल्ली

अहमदाबाद. कमर मोहसिन शेख, जो पाकिस्तान मूल की हैं और अपनी शादी के बाद भारत आ गईं. पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए दिल्ली आएंगी. अपनी शादी के बाद पाकिस्तान से भारत आईं कमर मोहसिन शेख ने कहा कि वह 30 साल से अधिक समय से पीएम मोदी को राखी बांधती आ रही हैं. हर बार जब राखी बांधने उनके पास जाती हैं, तो कुछ न कुछ उनके लिए लेकर जाती हैं. अबकी बार उनके लिए उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे काम पर लिखी गई पुस्तक भेंट करेंगी.

मोहसिन शेख ने कहा, “मैं उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए हर दिन प्रार्थना करती हूं. मेरा मानना है कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं. इससे पहले जब मैंने उनसे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थना की थी और वह बन गए. मैं राखी बांधती थी, मैं उनके प्रधानमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करती थी. उनकी प्रतिक्रिया हमेशा सकारात्मक होती थी, वे कहते थे कि भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे. वह देश के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं.”