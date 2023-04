PM Modi's visit Bandipur Tiger Reserve को लेकर कांग्रेस-बीजेपी के बीच जंग, पुरी ने जयराम पर किया पलटवार

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व की यात्रा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता के टाइगर रिजर्व को लेकर दिए गए बयान को गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं है .

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा, “हमें इस तरह के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है.” इससे पहले दिन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन पर ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ का सारा श्रेय लेने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट में कहा, आज बांदीपुर में पीएम प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा श्रेय लेंगे, जिसे 50 साल पहले लॉन्च किया गया था. वह पर्यावरण, जंगलों, वन्य जीवन और वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों को खत्म करते हुए बहुत तमाशा करेंगे. सुर्खियां बटोरेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है.

रमेश का बयान प्रधानमंत्री के आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे के बाद आया, जहां उन्होंने संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत की.