नई दिल्ली: पूर्व समाजवादी नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज लंबी बिमारी के बाद सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. अमर सिंह की मृत्यु से भारतीय राजनीति को गहरा सदमा लगा है. वे एक प्रखर नेता थे और उनमें वे सभी गुण थे जो एक राजनीतिज्ञ में होने चाहिए. अमर सिंह की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया. उन्होंन ट्वीट करके उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाए व्यक्त कीं.

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वे हमेशा ही ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में उन्होंने भारतीय राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखे थे. पीएम मोदी ने लिखा कि वे जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाते थे. उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में मैं उनके परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

Amar Singh Ji was an energetic public figure. In the last few decades, he witnessed some of the major political developments from close quarters. He was known for his friendships across many spheres of life. Saddened by his demise. Condolences to his friends & family. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2020