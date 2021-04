PM Narendra Had conversation with US President Biden प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बाइडेन के साथ कोरोना टीके के कच्चे माल की सप्लाई को लेकर हुई चर्चा हुई. बता दें कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों ही देश कोरोना के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं. Also Read - कोरोना: राजस्थान में एम्बुलेंस के लिए न चुकाएं ज्यादा रुपए, सरकार ने तय किया किराया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई. हमने दोनों देशों में फैली COVID स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. मैंने भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया."

अपने अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "हमने चर्चा के दौरान टीका के कच्चे माल और दवाओं की सहज और कुशल सप्लाई के महत्व को रेखांकित किया. भारत-अमेरिका स्वास्थ्य सेवा साझेदारी COVID-19 की वैश्विक चुनौती का समाधान कर सकती है."

My discussion with @POTUS @JoeBiden also underscored the importance of smooth and efficient supply chains of vaccine raw materials and medicines. India-US healthcare partnership can address the global challenge of COVID-19.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2021