New Delhi: अमेरिका के व्हाइट हाउस में शुक्रवार को हुई क्वाड देशों की बैठक में शिरकत करने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे. इसके लिए वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं. न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने होटल के बाहर उनका इंतजार कर रहे लोगों से मुलाकात की. इस दौरान ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगाए गए.Also Read - जो बाइडन ने PM मोदी से कहा- भारत को सुरक्षा परिषद का स्‍थाई सदस्‍य होना चाहिए, आतंकवाद और तालिबान पर कहीं ये बात

इससे पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसके दौरान, आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, इसपर प्रमुख फोकस था. अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा निभाई गई घातक भूमिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता को लेकर अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बात हुई है. Also Read - PM मोदी- जो बाइडन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक, हिंद-प्रशांत, जलवायु और कोविड समेत इन मुद्दों पर चर्चा; खास बातें...

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में, भारत-अमेरिका संबंध एक दशक के परिवर्तन के लिए तैयार हैं, और साथ में, वे विश्व स्तर पर भी इससे बदलाव ला सकते हैं.यह परिवर्तन परंपरा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, ट्रस्टीशिप, प्रतिभा और ट्रस्ट की साझेदारी से होगा. Also Read - जो बाइडेन ने गर्मजोशी से किया PM मोदी का स्वागत, बोले- कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं अमेरिका-भारत संबंध

भारत के लिए बेहद खास है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र भारत के काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसे संबोधित करेंगे. ऐसे में भारत, विश्व के सभी देशों के सामने मजबूती से अपनी बात को रख सकता है. कहा जा रहा है कि यूएनजीए में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैक्सीन की उपलब्धता, आर्थिक मंदी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सरकार में भागेदारी, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाएगी.

#WATCH | United States: Prime Minister Narendra Modi arrives at the airport in New York.

He is scheduled to address at the 76th session of UNGA. pic.twitter.com/YEn0nflfOx

— ANI (@ANI) September 25, 2021