PM Narendra Modi Address to Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाने वाले हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा दी गई है. पीएमओ ने ट्वीट कर लिखा- आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है. आज पीएम सिंचाई परियोजनाओं (PM Narendra Modi to Address Nation) का लोकार्पण करने यूपी के महोबा जाएंगे. फिर शाम को वो झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे. जाने से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे.Also Read - PM Narendra Modi Address to the Nation LIVE: देश आज सपनों को पूरा होता देख रहा है

पीएम मोदी का कार्यक्रम

– यूपी दौरे पर आज से तीन दिन के लिए जा रहे पीएम मोदी का आज पहला दिन होगा. इस दौरान वे 19 नवंबर को बुंदेलंड के महोबा और झांसी जाएंगे.

– पीएम नरेंद्र मोदी 2.15 मिनट पर महोबा पहुंचेंगे और अर्जुन सहायक परियोजना समेत कई सौगात देंगे.

– इसके बाद पीएम मोदी अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

– पीएम मोदी 3.45 बजे झांसी पहुंचेंगे.

– पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर झाली किले में मौजूद रहेंगे और लाइट एंड साउंड शो देखेंगे.

– 19 नवंबर की रात पीएम मोदी लखनऊ में ही रुकेंगे. Also Read - बुंदेलखंड जाने से पहले राष्ट्र को संबोधित करेंगे PM Modi, ट्वीट कर दी जानकारी