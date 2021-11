PM Narendra Modi Address to the Nation LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित (Modi live today in hindi) किया. इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही. इस संबोधन के बाद वह उत्तर प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री के इस संबोधन (Narendra Modi News LIVE Updates) के संबंध में जानकारी दी. आज गुरु नानक (Guru Nanak) का प्रकाश पर्व (Prakash Parv) भी मनाया जा रहा है और इससे दो दिन पहले ही 20 महीने बाद करतार पुर कोरिडोर (Kartarpur Corridor Re-open) को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है.Also Read - PM Narendra Modi Address to Nation: राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन, तीनों कृषि कानून लिए जाएंंगे वापस, पढ़ें 10 की-प्वाइंट्स

पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा में सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. शुक्रवार शाम वह झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में भी शामिल होंगे. बता दें कि साल 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने तय हैं.

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां राष्ट्र के नाम संदेश होगा. इससे पहले उन्होंने 22 अक्टूबर को देशवासियों को संबोधित किया था. उस संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर देशवासियों, मेडिकल स्टाफ और वैज्ञानिकों को बधाई दी थी.