नई दिल्ली: असाधारण समय असाधारण कदमों की मांग करता है. इसलिए इस साल सोशल डिस्टैंसिंग को ध्यान में रखते हुए बुद्ध पूर्णिमा समारोह वर्चुअल आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह बुद्ध पूर्णिमा समारोह में शामिल होंगे और अपना प्रमुख संबोधन देंगे. दुनिया में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल वेसाक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. यह आयोजन कोविड-19 के पीड़ितों और फंट्रलाइन वारियर्स, जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी व अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है. Also Read - Coronavirus: महाराष्‍ट्र में आंकड़ा 16,758, अब तक 651 मौतें, मुंबई में संक्रमित 10527

संस्कृति मंत्रालय, एक वैश्विक बौद्ध अंब्रेला संगठन इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (आईबीसी) के साथ मिलकर एक वर्चुअल प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी शीर्ष प्रमुख हिस्सा लेंगे. इस मौके पर होने वाली प्रार्थना समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग बौद्ध धर्म से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों से होगी. इन स्थलों में नेपाल में लुंबिनी गार्डन, बोधगया में महाबोधि मंदिर, सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार, कुशीनगर में परिनिर्वाण स्तूप, श्रीलंका में पवित्र और ऐतिहासिक अनुराधापुरा स्तूप तथा अन्य लोकप्रिय बौद्धस्थल शामिल हैं. Also Read - केरल में एक भी हॉटस्पॉट नहीं, आज Coronavirus का कोई नया केस भी नहीं आया

Prayer ceremonies will be streamed live from the Sacred Garden Lumbini, Mahabodhi Temple, Bodhgaya, Mulgandha Kuti Vihara, Sarnath, Parinirvana Stupa, Kushinagar, Pirith Chanting from Ruwanweli Maha Seya in Anuradhapura stupa, Boudhanath, Swayambhu, Namo Stupa, Nepal. Also Read - Covid-19: पश्चिम बंगाल में संक्रमण के कुल 1,047 मामले, अब तक 72 मरीजों की मौत

— PMO India (@PMOIndia) May 6, 2020