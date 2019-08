नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने को लेकर की. उन्होंने कहा कि धारा-370 की वजह से जम्मू-कश्मीर में 42 हजार से अधिक जानें गईं, जम्मू-कश्मीर के बच्चों का क्या गुनाह था. वहां की बेटियों से नाइंसाफी हुई. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के कदम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का जीवन अब बदलने वाला है.

PM Modi: I congratulate people of Jammu and Kashmir, Ladakh and the whole nation. When some things are their forever we presume they will never change or go away. Article 370 was something similar. pic.twitter.com/ProSD7iS1t

