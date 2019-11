नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसका दीर्घकालीन इतिहास रहा है. दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया का अब समापन हुआ है. पूरी दुनिया ये तो मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, लेकिन आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत और मजबूत है. फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग, हर समुदाय और हर पंथ के लोगों सहित पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को दर्शाता है.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi: Supreme Court listened to all the sides during the hearings of this case with utmost patience & it is a matter of happiness for the entire country that the decision came with the consent of all. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/kWiiA0ZHSq

— ANI (@ANI) November 9, 2019