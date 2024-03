4 जून को 400 पार... PM Modi ने आंध्र प्रदेश में दिया नारा, रैली में कहा- तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी | VIDEO

PM Modi Rally in Andhra Pradesh: लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली की. पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और एक्टर से नेता बने पवन कल्याण की मौजूदगी में पीएम मोदी ने यहां 4 जून को 400 पार का नारा दिया. पीएम मोदी ने कहा- पूरा देश कह रहा है कि 400 पार. 400 पार विकसित भारत के लिए. 400 पार आंध्र प्रदेश के लिए… बता दें कि सात चरणों के मतदान के बाद मतगणना 4 जून को होगी.

विकास के लिए दिन-रात काम कर रहे: पीएम मोदी ने रैली में कहा कि ‘एनडीए गठबंधन क्षेत्रीय आकांक्षा और राष्ट्रीय प्रगति दोनों के लिए है. इस चुनाव में NDA की ताकत और बीजेपी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है. चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण लंबे समय से यहां के लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठाते रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश के विकास के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं.

#WATCH | Andhra Pradesh: Addressing a public gathering in Palnadu, Prime Minister Narendra Modi says, “NDA alliance carries both regional aspiration and national progress, the support of BJP in this election, our partners are continuously increasing, the strength of NDA is… pic.twitter.com/QFmK3Hlj2l

सरकार बनने पर ताकत मिलेगी: पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का उद्देश्य विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण करना है. आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और ताकत मिलेगी.

#WATCH | Andhra Pradesh: Addressing a public gathering in Palnadu, Prime Minister Narendra Modi says, “Dates for the Lok Sabha elections have been announced and today I am among everyone in Andhra Pradesh. Here I am getting the blessings of Brahma, Vishnu and Mahesh from… pic.twitter.com/45uwBs9nh2

— ANI (@ANI) March 17, 2024