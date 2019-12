नई दिल्ली: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है. इस मौके पर पीएम मोदी उनके समाधि स्थल ‘सदैव अटल’ पहुंचे. जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गज नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पूर्व प्रधामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

Delhi: PM Narendra Modi and President Ramnath Kovind pay tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary pic.twitter.com/OkvWyzboHN

Delhi: PM Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh at ‘Sadaiv Atal’ memorial to pay tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary pic.twitter.com/TDpccLWdGk

— ANI (@ANI) December 25, 2019