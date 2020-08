नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फायरब्रांड स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और ‘पूर्ण स्वराज’ के पैरोकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी 100 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, “भारत लोकमान्य तिलक को उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर नमन करता है. उनकी बुद्धिमानी , साहस, न्याय की भावना और स्वराज का विचार प्रेरित करता रहता है.” Also Read - सुशांत की बहन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा- 'मेरे भाई का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था'

पीएम ने कहा- केशव गंगाधर बाल गंगाधर तिलक के रूप में जन्मे तिलक ने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में अहम योगदान दिया. उन्होंने 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा दिया. वह एक विद्वान, लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे. उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा 'लोकमान्य' अर्थात 'प्रिय नेता' की उपाधि दी गई. 1 अगस्त, 1920 को मुंबई में उनका निधन हो गया था.

"Swaraj is my birthright & I shall have it", saying this in the 19th century & spending whole life to achieve it can not be done by many. This sentence will always be associated with Lokmanya Tilak as golden letters in the history of our freedom struggle: Home Minister Amit Shah

