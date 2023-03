भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट क्रिकेट सीरीज का चौथा मैच आज गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाएगा. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस भी यह मैच देखने के लिए जाएंगे. आज से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के अंतिम टेस्ट मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों का आगमन शुरू हुआ. भारत सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है.

PM Narendra Modi and Australian PM Anthony Albanese to watch the fourth and final Test of the ongoing series between India and Australia, in Gujarat’s Ahmedabad today (file photo) pic.twitter.com/XmXKBXMCQo — ANI (@ANI) March 9, 2023