पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज शाम पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और संबोधित करेंगे. हरियाणा में चुनावी उलटफेर के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बातचीत करेंगे. दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए डाले गए मतों की गणना जारी है. हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन फिर से सत्ता में लौटने की ओर बढ़ता दिख रहा है जबकि हरियाणा में भाजपा या कांग्रेस में से किसी को भी अभी तक बहुमत मिलता नहीं दिख रहा. हालांकि खबर लिखे जाने तक हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है.

