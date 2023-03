जापान के पीएम ने खाए गोलगप्पे, लस्सी भी पी; प्रधानमंत्री मोदी के साथ बुद्धा जयंती पार्क गए

नई दिल्ली: भारत की यात्रा पर आये जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Japanese PM Fumio Kishida) ने दिल्ली में गोलगप्पे खाए. उन्होंने लस्सी और आम पन्ना का भी आनंद लिया. इस दौरान पीएम मोदी भी उनके साथ रहे. दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक साथ गोलगप्पे खाए और बातचीत करते हुए नज़र आये. पीएम मोदी के साथ वह बुद्धा जयंती पार्क भी गए. इससे पहले पीएम मोदी ने भारत की राजकीय यात्रा पर आए अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा को ‘कदमवुड जाली बॉक्स’ (कदम्ब की लकड़ी से बना जालीदार बक्सा) में लगी चंदन की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की. कलाकृति कर्नाटक की समृद्ध विरासत से जुड़ी हुई है. अधिकारियों ने कहा कि चंदन की नक्काशी की कला एक उत्तम और प्राचीन शिल्प है जो सदियों से दक्षिणी भारतीय राज्य में प्रचलित है और इस शिल्प में सुगंधित चंदन के ब्लॉकों में जटिल डिजाइनों को तराशना, जटिल मूर्तियां, मूर्तियां और अन्य सजावटी सामान बनाना शामिल है.

अधिकारियों ने बताया कि बुद्ध की आकृति शुद्ध चंदन से बनी है और इसमें पारंपरिक डिजाइनों और प्राकृतिक दृश्यों के साथ हाथ की नक्काशी है, जिसे विशेषज्ञ शिल्पकारों द्वारा बनाया गया है. प्रतिमा में बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं. ध्यान मुद्रा ध्यान की एक स्थिति है. इसके जरिए आध्यात्मिक दक्षता भी हासिल की जाती है. अधिकारियों ने कहा कि कदम्ब की लकड़ी को भारतीय संस्कृति में शुभ माना जाता है और विशेष कदमवुड बॉक्स पर डिजाइन विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा हाथ से उकेरा गया है.