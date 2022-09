Manmohan Singh Birthday: देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है. मनमोहन सिंह आज 90 साल के हो गए. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की कामना की है. वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन दिन की बधाई दी और सार्वजनिक जीवन में उनकी सेवा और योगदान को याद किया. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “भारत के बेहतरीन राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई. उनकी विनम्रता, समर्पण और भारत के विकास में योगदान जैसी मिसालें बहुत कम मिलती है।”Also Read - देश को सात-सात प्रधानमंत्री देने वाली 135 साल पुरानी कांग्रेस, 70 बार टूट चुकी है, जानिए पूरा इतिहास-Explainer

Birthday greetings to former PM Dr. Manmohan Singh Ji. Praying for his long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 26, 2022