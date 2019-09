नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सप्ताह भर लंबे दौरे के बाद यहां पहुंच गए हैं. पीएम नरेंद्र मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा. इसके बाद पीएम मोदी विमान से बाहर आए और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया. बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान ‘हाउडी मोदी’ समारोह को संबोधित किया और विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों से द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा यूएनजीए के सत्र में दुनिया को शांति का संदेश भी दिया.

Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi, after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/nTnzzHSvus — ANI (@ANI) September 28, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पालम एयरपोर्ट के बाहर निकलने पर उनके भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कहा कि आप इतनी बड़ी तादाद में हवाई अड्डे पर पहुंचे और स्वागत सत्कार किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका में बड़ा फर्क महसूस किया. 2014 में भी जीतने के बाद यूएन गया था. दुनिया में भारत का मान बढ़ गया है. सम्मान की वजह मैं नहीं, देशवासी हैं. हाउडी मोदी कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका के भारतियों ने शक्ति प्रदर्शन किया. यूएन में दुनिया भर के नेताओं ने हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र किया. यहां से मैं अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives in Delhi, after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/mjqF4jspn3 — ANI (@ANI) September 28, 2019



पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत

पालम एयरपोर्ट के बाहर आयोजित स्वागत समारोह के दौरान पीएम मोदी को एक विशाल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पीएम मोदी से लोगों को संबोधित करने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने सबसे पहले वहां मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित किया. दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने असाधारण स्वागत, आतिथ्य के लिए अमेरिकी जनता को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, उससे भारत और उसके विकास यात्रा को काफी लाभ मिलेगा.

Delhi: PM Narendra Modi felicitated at an event outside Palam Technical Airport, on his arrival in Delhi after concluding his visit to the United States of America. pic.twitter.com/boy9SGDzM2 — ANI (@ANI) September 28, 2019



प्रधानमंत्री के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम

पुलिस के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किया गया है. पुलिस की दस अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गयी हैं. कई सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. इस दौरान कड़ी नजर रखने के लिए आसपास की छतों पर विध्वंस विरोधी टीमें और अचूक निशानेबाज तैनात किये गये हैं. जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस भी तैनात की गयी है.