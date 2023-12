Hindi India Hindi

Article-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर पीएम मोदी ने लिखा- देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए धन्यवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 वाले फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की संप्रभुता को मजबूत करने वाला है.

नई दिल्ली- जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर 2023) को फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 वाले फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की संप्रभुता को मजबूत करने वाला है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अखबारों में लेख लिखकर इस फैसले की सराहना की. पीएम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे भारतीयों द्वारा संजोया जाता रहा है.

मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 वाले फैसले की सराहना करता हूं. यह फैसला देश की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने वाला है. मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं.’

