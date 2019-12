नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष तौर पर पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि दक्षेस देशों के बीच अधिक सहयोग के लिए भारत के प्रयासों को बार-बार आतंकवाद के खतरों और कृत्यों से चुनौती मिली है. मोदी ने दक्षेस के स्थापना दिवस पर दक्षेस सचिवालय को लिखे पत्र में कहा कि क्षेत्र के सभी देशों को आतंकवाद की बुराई और उसका समर्थन करने वाली ताकतों को हराने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

Prime Minister Narendra Modi: Such an environment impedes our shared objective of realising the full potential of SAARC. It is critical that all countries in the region take effective steps to defeat the scourge of terrorism and the forces that support it. (2/2) https://t.co/qkv55OsDVW

