नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली की लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों को पांच वर्षों से की जा रही संजीदा कोशिशों के बाद एक व्यवस्थित नीति बना कर नियमित करने की हाल ही में घोषणा की गयी और जल्द ही कानून बना कर इस फैसले को लागू कर दिया जायेगा. मोदी ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से आज मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार 18 नवंबर से शुरु हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस फैसले को लागू करने के लिये कानून बनाएगी.

