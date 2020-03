नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दक्षेस देशों के नेताओं के साथ कोरोनावायरस पर रोकथाम संबंधी चर्चा में कहा कि कोविड-19 को हाल ही में महामारी घोषित किया गया है, और अबतक दक्षेस क्षेत्र में लगभग 150 मामले सामने आए हैं, ऐसे में सभी पड़ोसी देशों को सतर्क रहने की जरूरत है. कोरोनावायरस पर दक्षेस देशों के नेताओं के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “चुनौती के इस दौर में मैं आपको इस वायरस के फैलने को लेकर भारत के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं.” कोरोनावायरस के खतरे से निपटने के लिए दक्षेस देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “‘तैयार रहें, लेकिन घबराएं नहीं’ यही हमारे मार्गदर्शन का मंत्र है.”

COVID19 पर सभी सार्क सदस्य देशों के वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी एक बड़ा प्रस्ताव देते हुए COVID-19 इमरजेंसी फंड का आह्वान किया. उन्होंने कहा, “मेरा प्रस्ताव है कि हम COVID-19 इमरजेंसी फंड बनाएं. यह हम सभी के स्वैच्छिक योगदान पर आधारित हो सकता है. भारत इस फंड के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शुरुआती ऑफर के साथ शुरुआत कर सकता है.” PM मोदी ने कहा, “हम टेस्ट किट और अन्य उपकरणों के साथ भारत में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम तैयार कर रहे हैं.”

I propose we create a COVID-19 Emergency Fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of 10 million US dollars for this fund: PM @narendramodi #SAARCfightsCorona

