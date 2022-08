PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने साबरमती तट पर ‘खादी उत्सव’ में हिस्सा लिया. दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने खादी उत्सव के दौरान चरखा चलाया. खादी उत्सव भारत के स्वतंत्रता संग्राम में खादी के महत्व को दर्शाने के लिए केंद्र के ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित किया जा रहा एक अनूठा आयोजन है. इस उत्सव में गुजरात के विभिन्न जिलों की 7,500 महिला खादी कारीगर एक ही समय पर चरखा चलाया. इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे.Also Read - गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- अब मिली आज़ादी

इस कार्यक्रम में 1920 के बाद से इस्तेमाल किए गए 22 चरखों को प्रदर्शित करके ‘चरखों’ की विकास यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है. प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किए गए ‘यरवदा चरखा’ के साथ विभिन्न चरखे प्रदर्शित किए गए, जो आज की प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित हैं. इस दौरान पांडुरु खादी के उत्पादन का ‘लाइव’ प्रदर्शन भी हुआ. Also Read - अरविंद केजरीवाल ने कहा- सीरियल किलर की तरह हो गई है BJP, सरकारें गिराने के लिए अब तक खरीदे 277 विधायक

Also Read - वाराणसी की गलियों में क्यों करने पड़ रहे हैं दाह संस्कार? PM मोदी ने अफसरों से फोन पर की बात

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के एक नए कार्यालय भवन और साबरमती नदी पर एक फुट-ओवर ब्रिज का उद्घाटन भी किया.

Gujarat | On the occasion of 75 years of independence, 7,500 sisters & daughters created history by spinning yarn on Charkha. Spinning Charkha took me back to my childhood days: PM Modi in Ahmedabad pic.twitter.com/4PtzCWW2dg

— ANI (@ANI) August 27, 2022