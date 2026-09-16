17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिन, कहां कौन सा कार्यक्रम होगा? BJP क्या-क्या करेगी? देखिए पूरा शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर BJP देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चला रही है. इसके तहत अलग-अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

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नरेंद्र मोदी 25 साल में 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं. (ANI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देशभर में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों की तैयारी की है. इस बार जन्मदिन को सिर्फ एक दिन के आयोजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने से भी जोड़ा गया है, BJP 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी. इसके तहत सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, युवा भागीदारी और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे.

नरेंद्र मोदी 25 साल में 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं. 7 अक्टूबर 2001 को वो पहली बार गुजरात के CM बने थे. 2002 में BJP की जीत के बाद दोबारा CM बने. 2007 में तीसरी बार CM की जिम्मेदारी संभाली. 2012 में लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने. फिर राष्ट्रीय राजनीति में आना हुआ. 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. 30 मई 2019 को दूसरी बार PM बने. 9 जून 2024 को तीसरी बार PM पद की शपथ ली. अब 7 अक्टूबर 2026 को राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होंगे.

आइए जानते हैं अपने जन्मदिन पर खुद PM मोदी के क्या-क्या कार्यक्रम हैं? BJP क्या कर रही है? कहां-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:-

अपने जन्मदिन पर खुद PM मोदी के क्या-क्या कार्यक्रम?

अपने जन्मदिन पर PM मोदी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में SEMICON India 2026 के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. यह कार्यक्रम 17 से 19 सितंबर तक चलेगा.

PM मोदी के बर्थडे पर BJP क्या-क्या करेगी?

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने 9 अगस्त को बताया था कि PM मोदी के राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा.

17 सितंबर को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दौरान देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. शाम 6 से 7 बजे के बीच ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम होगा. इस दौरान BJP ने लोगों से अपने घरों में दीप जलाने की अपील की है.

BJP के मुताबिक, 17 सितंबर की शाम को देशभर के 500 से ज्यादा प्रमुख स्थानों पर भी दीप जलाने का कार्यक्रम होगा. इस दौरान विकसित भारत 2047 का संकल्प भी लिया जाएगा. फिर 7 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ निकाली जाएगी.

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दिल्ली में BJP मुख्यालय से शुरुआत

दिल्ली में BJP अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे. फिर शाम को कर्तव्य पथ पर 1 लाख दीयों की रोशनी की जाएगी.

वडनगर से वाराणसी तक बाइक यात्रा

इस बार BJP ने प्रधानमंत्री की जन्मभूमि वडनगर और उनकी लोकसभा सीट वाराणसी को जोड़ने के लिए दो तरफ से बाइक यात्राओं की योजना बनाई है. गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए निकलने वाली बाइक यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे. वाराणसी से वडनगर जाने वाली यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे.

इस यात्रा में करीब 1,000 युवा शामिल होंगे. दोनों यात्राएं करीब 40 हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 10 राज्यों के 193 जिलों और लगभग 1,159 गांवों से गुजरेंगी.

इस यात्रा के दौरान गांवों, किसानों, युवाओं, छात्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा. उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी.

इसके बाद वडनगर से पवित्र जल लेकर कार्यकर्ता वाराणसी पहुंचेंगे. फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे. इसी तरह वाराणसी से गंगाजल वडनगर ले जाया जाएगा.

वडनगर में अमित शाह की मौजूदगी में शरमिष्ठा झील के किनारे महाआरती का कार्यक्रम भी होगा. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता यहां मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 25 लाख से ज्यादा दीप जलेंगे

उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में करीब 25 लाख मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे. BJP अध्यक्ष नीतिन नवीन शिप्रा नदी की आरती और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इसी दिन इंदौर में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत राज्यभर में जमीन के लिए नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी.

जम्मू-कश्मीर में 8.9 लाख दीप जलाने की तैयारी

जम्मू-कश्मीर में 8.9 लाख दीप जलाए जाएंगे. केंद्र शासित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दीप जलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं.

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया समेत 10 जगहें रोशन होंगी

मुंबई में 10 प्रमुख जगहों को रोशन किया जाएगा. इनमें गेटवे ऑफ इंडिया, आरे कॉलोनी, बांधगंगा, गिरगांव चौपाटी, बांद्रा बैंडस्टैंड और संजय गांधी नेशनल पार्क शामिल हैं.

मुंबई भाजपा की ओर से 10 हजार बूथों पर ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ के जरिए युवाओं, छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को अपने आइडिया और प्रोडक्ट दिखाने का मौका दिया जाएगा.

बच्चों के लिए ड्राइंग और डिबेट प्रतियोगिता

BJP ने बच्चों को भी सेवा संकल्प अभियान से जोड़ने की तैयारी की है. ‘25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’ कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सरकारी और निजी स्कूलों में ड्राइंग और डिबेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

‘नमो सेवा गाथा’ के जरिए मोदी की यात्रा

‘नमो सेवा गाथा’ के तहत अलग-अलग जगहों पर स्ट्रीट प्ले यानी नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे. इन नाटकों में प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और सरकार की योजनाओं से जुड़े बदलावों की कहानियां पेश की जाएंगी. BJP इसके लिए स्क्रिप्ट, वीडियो और दूसरे कंटेंट भी उपलब्ध कराएगी. कार्यक्रमों की रील सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी.

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अभियान का हिस्सा

BJP करीब 50 ऐसे स्थानों की पहचान कर रही है, जिन्हें पार्टी के मुताबिक विकास और बदलाव के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा. ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को इन जगहों पर ले जाया जाएगा. उत्तर प्रदेश में अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे स्थान संभावित लिस्ट में बताए गए हैं.

7 अक्टूबर को फिर बड़ा कार्यक्रम

17 सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान 7 अक्टूबर को एक और अहम पड़ाव पर पहुंचेगा. इसी दिन 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. BJP इस दिन ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम और रैलियां आयोजित करने की तैयारी में है.

17 अक्टूबर को ‘जनसेवक महाकुंभ’

पूरे महीने चलने वाला ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 अक्टूबर को खत्म होगा. समापन पर ‘जनसेवक महाकुंभ- पंचायत से संसद तक’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है. इसमें पंचायत स्तर से लेकर संसद तक के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ने की तैयारी है. (PTI इनपुट के साथ)

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