नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की. बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में चली. इस बैठक में दो बड़े नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. केसीआर ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि यह निर्णय तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ उनके विरोध को चिह्न्ति करने के लिए है.Also Read - JDU डूबता जहाज नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश थी, आरसीपी सिंह को पार्टी अध्यक्ष का जवाब

नीतीश कुमार हाल ही में कोविड-19 से उबरे हैं. उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया. यह बैठक जुलाई 2019 के बाद से गवर्निग काउंसिल की पहली व्यक्तिगत बैठक है. नीति आयोग के शीर्ष निकाय परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. Also Read - NITI आयोग की अहम बैठक आज, नीतीश कुमार ने बनाई दूरी, तेलंगाना CM ने किया बहिष्कार का ऐलान

Fruitful and outcome-oriented meeting of the 7th Governing Council meeting of @NITIAayog chaired by PM @narendramodi @PIB_India https://t.co/xZMG7Um7LE

— Param Iyer (@paramiyer_) August 7, 2022