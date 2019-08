मनामा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा के क्रम में शनिवार को बहरीन पहुंचे. वहां उन्होंने बहरीन के शाह हमाद बिन इसा अल खलीफा के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की. बहरीन के शाह ने पीएम मोदी को ‘‘द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रेनेसां’’ से सम्मानित किया. प्रधानमंत्री मोदी की बहरीन की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. बहरीन के शाह से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने बहरीन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन के दौरान रविवार को बहरीन में स्थित श्रीनाथ मंदिर जाने की भी जानकारी दी. आपको बता दें कि तीन देशों फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा के तीसरे चरण के तहत मोदी यहां पहुंचे हैं. मोदी रविवार को खाड़ी क्षेत्र के सबसे पुराने श्रीनाथजी के मंदिर के पुनरुद्धार के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनेंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां’ से सम्मानित किया गया. इसकी घोषणा बहरीन के शाह द्वारा की गई थी.’’ पीएम मोदी ने यह सम्मान मिलने पर कहा, ‘‘मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां पाकर बहुत सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. मैं मेरे लिए और मेरे देश के लिए आपकी मित्रता से भी उतना ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं 1.3 अरब भारतीयों की ओर से इस प्रतिष्ठित सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं.’’ भारत और बहरीन ने शनिवार को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयाम को विस्तार देने के लिए बहरीन के प्रधानमंत्री शहजादे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से विस्तृत बातचीत की.

बहरीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और शहजादे खलीफा की मौजूदगी में संस्कृति, अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के क्षेत्रों में सहमति-पत्रों (एमओयू) पर दस्तखत किए गए. इससे पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई. दोनों पक्षों ने आईएसए के साथ सहयोग पर भी रजामंदी व्यक्त की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा हुई. द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एचएच शहजादे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा दोनों देशों के बीच संस्कृति, अंतरिक्ष,आईएसए और रुपे कार्ड के क्षेत्रों में हुए एमओयू के साक्षी बने.’’

PM Modi to Indian community in Bahrain: I will visit Shrinathji Temple tomorrow and will pray for peace & prosperity in this country. It is also a matter of happiness that renovation of this temple will also officially begin tomorrow. pic.twitter.com/UDFsf3oo1u

