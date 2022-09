नई दिल्ली: लिज़ ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बन गई हैं. भारतीय मूल के ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में एक कदम पीछे रह गए. शुरुआत से ही उनकी टक्कर विदेश मंत्री लिज ट्रस (Liz Truss) से थी और अंत में लिज ट्रस सफल रहीं और अब वह बोरिस जॉनसन की जगह ब्रिटेन की नईं प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं. इस तरह से लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी.Also Read - प्रधानमंत्री बनने की मेरी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है, विपक्ष एकजुट होगा तो अच्छा माहौल बनेगा : नीतीश कुमार

लिज़ ट्रस (Liz Truss) के पीएम बनने पर पीएम मोदी ने बयान जारी किया है. पीएम मोदी ने लिज़ ट्रस को बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि लिज़ ट्रस के नेतृत्व करने से ब्रिटेन और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे.

Prime Minister Narendra Modi congratulates Liz Truss for being chosen to be the next PM of the UK

“Confident that under your leadership, the India-UK Comprehensive Strategic Partnership will be further strengthened,” tweets the PM pic.twitter.com/enQnxvcZ8e

