पाकिस्तान में लगभग एक महीने तक जारी सियासी घमासान के बाद शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने देश के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif News) को बधाई दी. इसके साथ-साथ पीएम ने शहबाज शरीफ के ‘कश्मीर राग’ का भी जवाब दिया. पीएम ने कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता चाहता है.Also Read - पाकिस्तान के शेयर बाजार ने सबसे बड़ी बढ़त के साथ रचा इतिहास, सियासी उथल-पुथल के बीच कारनामा

Congratulations to H. E. Mian Muhammad Shehbaz Sharif on his election as the Prime Minister of Pakistan. India desires peace and stability in a region free of terror, so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 11, 2022