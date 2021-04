PM Narendra Modi during meeting with CMs मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के हालात फिर चुनौतीपूर्ण बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में स्थिति बहुत गंभीर है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी की पहली लहर की चरम सीमा को पार कर लिया है हालांकि कुछ राज्यों में स्थिति बहुत गंभीर है. Also Read - COVID-19: सचिन तेंदुलकर को अस्पताल से मिली छुट्टी; आइसोलेशन में रहकर करेंगे आराम

PM मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्यप्रदेश और गुजरात समेत कई राज्य फ़र्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं. कुछ और राज्य भी इस ओर बढ़ रहे हैं. हम सबके लिए ये चिंता का विषय है.” Also Read - केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को हुआ कोरोना, 3 मार्च को ली थी COVID19 वैक्सीन की पहली खुराक

उन्होंने कहा कि देश में इस बार कोविड संक्रमण की बढ़ोतरी पहले से भी तेज है. हम सब के लिए यह चिंता का विषय है. इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत लापरवाह हो गए हैं. Also Read - Tamil Nadu Lockdown News: अब इस राज्य में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 10 अप्रैल से लागू होंगी ये पाबंदियां

देश में COVID19 स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक पर PM मोदी ने कहा कि अधिकतर राज्यों में प्रशासन ही सुस्त नजर आ रहा है. ऐसे में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है.

उन्होंने कहा, “हमारे पास पहले के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए अच्छे संसाधन है. अब हमारे पास वैक्सीन भी है. अब हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर होना चाहिए. नाइट कर्फ्यू की जगह कोरोना कर्फ्यू का शब्द इस्तेमाल करे, इससे सजगता बनी रहती है.”

PM मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्मजयंति है और 14 अप्रैल बाबा साहेब की जन्म जयंति है, उस बीच हम सभी ‘टीका उत्सव’ मनाएं.