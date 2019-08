नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी से फ्रांस के लिए रवाना हुए. फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा मोदी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन की यात्रा भी करेंगे. मोदी की तीन देशों के लिए होने वाली पांच दिवसीय यात्रा 22 से 26 अगस्त के बीच होनी है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi embarks on a three-nation tour to France, UAE and Bahrain. pic.twitter.com/7lGk8RBA3H

— ANI (@ANI) August 22, 2019